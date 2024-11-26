Мировые цены на арабику пришли к новому максимуму

Мировые цены на кофе арабика достигли нового максимума. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Так, стоимость мартовского фьючерса достигала 6555 долларов за тонну - это новый рекорд с мая 2011 года, следует из данных торгов.
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