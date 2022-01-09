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Более 5 тыс. человек задержали в Казахстане из-за беспорядков

Более 5 тыс. человек задержали в Казахстане из-за беспорядков

Более 5 тыс. человек задержаны, возбуждено 125 уголовных дел из-за беспорядков в Казахстане. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщили журналистам в пресс-службе президента республики Касым-Жомарта Токаева по итогам заседания оперативного штаба.

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