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Лента новостей Крыма

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Глава МИД Польши Сикорский предложил передать Крым под контроль ООН на 20 лет

Глава МИД Польши Сикорский предложил передать Крым под контроль ООН на 20 лет

Контроль над Крымским полуостровом нужно передать под мандат Организации Объединенных Наций (ООН), чтобы международная миссия могла подготовить «честный референдум», который определит его статус в вопросе принадлежности к какой-либо стране.

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