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США могут вернуть санкции против «Северного потока – 2»

США могут вернуть санкции против «Северного потока – 2»

Блинкен получил письмо с требованием от конгрессменов США.Группа членов палаты представителей Конгресса США выступила за то, чтобы вернуть санкции в отношении представителей компании-оператора газопровода «Северный поток — 2» (Nord Stream 2 AG).

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