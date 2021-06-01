США могут вернуть санкции против «Северного потока – 2»

Блинкен получил письмо с требованием от конгрессменов США.Группа членов палаты представителей Конгресса США выступила за то, чтобы вернуть санкции в отношении представителей компании-оператора газопровода «Северный поток — 2» (Nord Stream 2 AG).
Блинкен получил письмо с требованием от конгрессменов США.Группа членов палаты представителей Конгресса США выступила за то, чтобы вернуть санкции в отношении представителей компании-оператора газопровода «Северный поток — 2» (Nord Stream 2 AG).
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