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Журналист из США Махер: Демократы ведут однобокую президентскую кампанию для Байдена

Журналист из США Махер: Демократы ведут однобокую президентскую кампанию для Байдена

Американский журналист Билл Махер выступил с критикой в адрес Демократической партии США в связи с однобокой предвыборной кампанией, которая основана, как считает Махер, исключительно на критике бывшего президента Штатов Дональда Трампа.

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