Европарламент призвал ввести новые санкции против Ирана

Представитель Европарламента от Бельгии, зампред Совета Европейских консерваторов и реформистов, представитель Нового фламандского альянса Ассита Канко обратилась к главе Совета ЕС по безопасности Жозепу Боррелю с предложением ввести новые санкции против Ирана, сообщается на сайте организации.