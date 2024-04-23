Европарламент призвал ввести новые санкции против Ирана

Представитель Европарламента от Бельгии, зампред Совета Европейских консерваторов и реформистов, представитель Нового фламандского альянса Ассита Канко обратилась к главе Совета ЕС по безопасности Жозепу Боррелю с предложением ввести новые санкции против Ирана, сообщается на сайте организации.
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