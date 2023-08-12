Либеральный Екатеринбург вновь шокировал поддерживающую СВО Россию Елена Острякова . Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 7 тыс рублей 56-летнего Александра Неустроева.
Либеральный Екатеринбург вновь шокировал поддерживающую СВО Россию
Комментарии
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Галина 123
А что сторонников СВО и просто порядочных людей и патриотов совсем не осталось, в этом часто упоминаемом городе (в антигосударственном ключе)? За что получают зарплату руководство и сотрудники службы безопасности, если такие "личности" до сих пор во власти и творят, что хотят? Вернее что им их кураторы из-за бугра прикажут. Причём всё за деньги российских налогоплательщиков.
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9 час.
Navigator56R ВладиМир
Нельзя закупоривать организму анальное отверстие. Фекалии должны иметь возможность выйти...
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56 мин.
Aleksandr Lavrov
с начала надо переименовать город .
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44 мин.
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