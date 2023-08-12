Либеральный Екатеринбург вновь шокировал поддерживающую СВО Россию

Галина 123

А что сторонников СВО и просто порядочных людей и патриотов совсем не осталось, в этом часто упоминаемом городе (в антигосударственном ключе)? За что получают зарплату руководство и сотрудники службы безопасности, если такие "личности" до сих пор во власти и творят, что хотят? Вернее что им их кураторы из-за бугра прикажут. Причём всё за деньги российских налогоплательщиков.