WhatsApp как оружие для аферистов: как мошенники используют мессенджер, но что с этим делать?

Мошенники не дремлют, и защитить себя можно только осведомленностью и бдительностью: не позволяйте хитрым схемам обмануть вас - следите за безопасностью своих данных!Мошенники не сидят без дела и вновь нашли способ обманывать пользователей WhatsApp.
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