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"А МЕНЯ ЗА ЧТО": МАКАРЕВИЧ ПОЛУЧИЛ НЕОЖИДАННЫЙ ПИНОК

"А МЕНЯ ЗА ЧТО": МАКАРЕВИЧ ПОЛУЧИЛ НЕОЖИДАННЫЙ ПИНОК

Концерты отменены, организаторам угрожают. Гастроли Андрея Макаревича* и группы "Машина времени" по странам Средней Азии провалились, даже не начавшись.

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