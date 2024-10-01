В День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией в Иванове прошла патриотическая акция

<p> 30 сентября в Иванове на площади Победы состоялась патриотическая акция, приуроченная к воссоединению Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.
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