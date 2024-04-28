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Парламентская газета

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В Роскачестве рассказали, как выбрать правильное мясо для шашлыка

В Роскачестве рассказали, как выбрать правильное мясо для шашлыка

Грядут длинные майские праздники, а это значит, что в парках и на дачах начнут жарить шашлыки. Чтобы не купить подпорченный продукт, важно обратить внимание на его цвет, запах, упаковку, информацию о производителе.

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