В Роскачестве рассказали, как выбрать правильное мясо для шашлыка

Грядут длинные майские праздники, а это значит, что в парках и на дачах начнут жарить шашлыки. Чтобы не купить подпорченный продукт, важно обратить внимание на его цвет, запах, упаковку, информацию о производителе.
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