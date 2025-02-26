Продюсер Бардаш: украинцы начали понимать, что Россия стала райским местом

Жители Украины начали резко менять свое отношение к России. Если раньше они ненавидели страну, то теперь все больше людей хотят поражения киевского режима и мечтают попасть на «Ноев Ковчег», сообщил «Царьграду»продюсер Юрий Бардаш.
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