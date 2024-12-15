РИА: фигурант дела о хищении имущества МО Грачев два года помогал следствию

Бывший начальник управления проблемных активов Главного управления обустройства войск Николай Грачев, который проходит фигурантом уголовного дела о хищении имущества Минобороны в Балашихе и Москве, два года участвовал в следственных действиях.
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