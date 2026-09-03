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Zero Hedge

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Mamdani Has A Nearly 200 Person "Influencer Network" Sometimes Paid Using Taxpayer Money

Mamdani Has A Nearly 200 Person "Influencer Network" Sometimes Paid Using Taxpayer Money

Mamdani Has A Nearly 200 Person "Influencer Network" Sometimes Paid Using Taxpayer Money A new investigation is putting Mayor Zohran Mamdani’s social media operation under scrutiny after revealing that City Hall has cultivated a network of nearly 200 online creators to help distribute information about the administration, according to the New York Post.

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