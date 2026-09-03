Mamdani Has A Nearly 200 Person "Influencer Network" Sometimes Paid Using Taxpayer Money A new investigation is putting Mayor Zohran Mamdani’s social media operation under scrutiny after revealing that City Hall has cultivated a network of nearly 200 online creators to help distribute information about the administration, according to the New York Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым