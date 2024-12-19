Какой сегодня праздник: 20 декабря

20 декабря в России отмечаютДень работника органов безопасности Российской Федерации. Именно в этот день в 1917 году была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия, которая стала основой для будущих спецслужб нашей страны.
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