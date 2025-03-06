⚡️Силы ПВО и Черноморского флота в Севастополе отразили атаку ВСУ По информации спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали.
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⚡️Силы ПВО и Черноморского флота в Севастополе отразили атаку ВСУ По информации спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали.