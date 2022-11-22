«Поспешные выводы сделал»: военнослужащий извинился за то, что пожаловался губернатору Томенко на плохую экипировку

Военнослужащий из Алтайского края с позывным Яндекс извинился за то, что ранее от лица мобилизованных и добровольцев пожаловался губернатору Виктору Томенко на плохое снаряжение и экипировку, которую выдают в воинской части Оренбургской области.
Военнослужащий из Алтайского края с позывным Яндекс извинился за то, что ранее от лица мобилизованных и добровольцев пожаловался губернатору Виктору Томенко на плохое снаряжение и экипировку, которую выдают в воинской части Оренбургской области.
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