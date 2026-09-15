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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рудковская о дебюте сына на международной арене: «Будет здорово, если Александр чисто откатает обе программы. Это его задача на первые этапы Гран-при»

Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская высказалась о первом международном турнире их сына Александра.

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