Не всем понравится, но будет хуже: 20 тезисов Лаврова с посольского круглого стола

Двадцать тезисов Лаврова, озвученных главой МИД России на посольском круглом столе, позволяют лучше представить, что предстоит пережить России и миру, что будет с Украиной.
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Ещё раз подтверждена позиция России после того, как вынужденно была начата СВО. Было заявление что Россия "начинает борьбу с западным пиратством на мировых торговых путях" - это прерогатива главнокомандующего, он может отдавать приказы военным.
Лавров объяснил с позиции МИДа - "Запад, поправ международное право, ведёт против России "юридическую войну" (lawfare)", а в отношении захвата наших судов лишь о том, что "будем перестраивать логистику". Но не сказано каким образом, что за этим стоит.
Озвучьте пожалуйста дух Анкориджа! И кому он ясен? Ну встретились и о чем договорились? Какой дух? И есть ли душа этой встречи?
Когда Солнце погаснет (через 4,5 млрд. лет) - никакая "политика" никому уже будет не нужна. Но - главное! - к тому времени не останется на Планете ни одной бандеровской вши! - и ТАКУЮ Планету терять будет, конечно, жаль.
ПОЖИВЁМ...УВИДТИМ...Время всё расставит по своим местам....