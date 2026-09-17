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Не всем понравится, но будет хуже: 20 тезисов Лаврова с посольского круглого стола

Не всем понравится, но будет хуже: 20 тезисов Лаврова с посольского круглого стола

Двадцать тезисов Лаврова, озвученных главой МИД России на посольском круглом столе, позволяют лучше представить, что предстоит пережить России и миру, что будет с Украиной.

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Игорь Кузнецов

Ещё раз подтверждена позиция России после того, как вынужденно была начата СВО. Было заявление что Россия "начинает борьбу с западным пиратством на мировых торговых путях" - это прерогатива главнокомандующего, он может отдавать приказы военным.
Лавров объяснил с позиции МИДа - "Запад, поправ международное право, ведёт против России "юридическую войну" (lawfare)", а в отношении захвата наших судов лишь о том, что "будем перестраивать логистику". Но не сказано каким образом, что за этим стоит.

Профиль пользователя Юрий Золотарев
Юрий Золотарев

Когда Солнце погаснет (через 4,5 млрд. лет) - никакая "политика" никому уже будет не нужна. Но - главное! - к тому времени не останется на Планете ни одной бандеровской вши! - и ТАКУЮ Планету терять будет, конечно, жаль.