Депутаты исполняют детские мечты.

Представители Могилевской областной ассоциации местных Советов депутатов, в которую входят и народные избранники Бобруйского района, в рамках республиканской благотворительной акции ´Наши дети´ посещают с подарками различные детские учреждения области, оказывают спонсорскую помощь.
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