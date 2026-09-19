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Царьград

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Метеоролог рассказал, каким будет октябрь в России в 2026

Метеоролог рассказал, каким будет октябрь в России в 2026

Когда ждать первых снегопадов в России в 2026 году? Метеоролог раскрыл, каким будет октябрь.В Центральной России месячное количество осадков, по предварительным данным, окажется в пределах привычных значений.

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