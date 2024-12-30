Российские военные обнаружили и уничтожили в районе мыса Тарханкут на западе Крыма украинский безэкипажный катер, на котором был установлен комплекс радиоэлектронной борьбы, а также несколько FPV - др

Российские военные обнаружили и уничтожили в районе мыса Тарханкут на западе Крыма украинский безэкипажный катер, на котором был установлен комплекс радиоэлектронной борьбы, а также несколько FPV - дронов, готовых к применению.
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