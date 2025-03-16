ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Как мы морально обнищали за время "свободы".У нас исчезли тормоза, мы перестали выбирать слова, мы позволили себе распоясаться, начать смеяться над тем, над чем смеяться изначально было нельзя, мы всё критикуем, всем недовольны, брюзжим, ноем, язвим, изо всех сил изображаем сарказм, тужимся выглядеть "современными и раскрепощенными свободными людьми".