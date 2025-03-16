Заноза
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Заноза

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Грань

Грань

  ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Как мы морально обнищали за время "свободы".У нас исчезли тормоза, мы перестали выбирать слова, мы позволили себе распоясаться, начать смеяться над тем, над чем смеяться изначально было нельзя, мы всё критикуем, всем недовольны, брюзжим, ноем, язвим, изо всех сил изображаем сарказм, тужимся выглядеть "современными и раскрепощенными свободными людьми".

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Комментарии
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В В
Всех в грязи изваляла. Все виноваты у авторши. Идиотка. А ведь в народе полно людей, сохраняющих в этой помойке человечность. Ни смотря ни на что.
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18 час.
Андрей Михайлов
человечье &quot;Я&quot; по умолчанию прошито самовоздаянием. так что нет - безнаказанности нет ни у кого. все получат свое
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18 час.
Семен Демин
Автор прав.
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