ЦИК России объявил явку на выборах в Госдуму 56,66%

По данным ЦИК России, явка на выборах в Госдуму к 20:55 мск достигла 56,66%. Ранее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что на выборы через дистанционное электронное голосование проголосовали 3,3 миллиона русских.
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