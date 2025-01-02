В Афганистане начали собирать КамАЗы, но у них другое «лицо»

751 прочтение Мавлави Забихулла Муджахид, официальный представитель Исламского Эмирата Афганистан, сообщил о том, что Национальная компания развития Афганистана (NDC) начала выпускать самосвалы местного производства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии