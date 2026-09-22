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Депутаты в ЯНАО обсудят новые штрафы за съемку БПЛА и объектов инфраструктуры

Депутаты в ЯНАО обсудят новые штрафы за съемку БПЛА и объектов инфраструктуры

Ямальские депутаты планируют рассмотреть проект изменений в окружной закон, чтобы установить новые штрафы за фотографии и видеозаписи беспилотников, средств ПВО, мест падения и объектов местной инфраструктуры.

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