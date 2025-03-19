"Самая уродливая рыба в мире": кто получил этот титул

Через 12 лет после того, как был признан самым уродливым животным на планете, блобфиш (blobfish) получил титул «рыбы года» в Новой Зеландии, где был организован конкурс, направленный на повышение осведомленности о морской жизни страны и ее хрупкой экосистеме.