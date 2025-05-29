На дайверский праздник приглашают жителей района Южное Тушино

На Международный дайверский праздник «День очистки водоемов» приглашают жителей района 1 июня. Международный день очистки водоемов (первое воскресенье июня призван обратить внимание всех неравнодушных к сохранению водных ресурсов и их обитателей.
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