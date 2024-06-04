Пакеты с марихуаной нашли таможенники в музыкальной колонке из США

ФТС РФ Сотрудники Внуковской и Центральной почтовой таможен обнаружили в посылке из американской Калифорнии музыкальную колонку, в которой были спрятаны 13 пакетов, суммарно содержащие 700 грамм марихуаны.
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