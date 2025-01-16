Лихачев прокомментировал санкции США в отношении «Росатома»

ХАНОЙ, 15 янв — РИА Новости. Глава «Росатома» Алексей Лихачев сравнил санкции США в отношении руководства корпорации с наградным листом, отметив, что формулировки минфина США скорее являются фиксацией достижений.
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