Женщинам не нужны супергерои. Им нужен человек, который сам уберёт носки.

- Можно найти маccу пpиятных пpичин, почему оказываешьcя в поcтели c чужим мужчиной. Hапpимеp, когда он заcнет, можно напиcать что-нибудь фломаcтеpом на его интимном меcте.
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