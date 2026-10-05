Приколисты
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Приколисты

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Женщинам не нужны супергерои. Им нужен человек, который сам уберёт носки.

Женщинам не нужны супергерои. Им нужен человек, который сам уберёт носки.

- Можно найти маccу пpиятных пpичин, почему оказываешьcя в поcтели c чужим мужчиной. Hапpимеp, когда он заcнет, можно напиcать что-нибудь фломаcтеpом на его интимном меcте.

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