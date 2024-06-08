Иногда я думаю, что после поражения недорейха Зеленского не надо будет вешать, а надо будет сдать в кунст-камеру.
"Сам дурак" - еле прохрюкал Зеленский
Комментарии
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ГМ
Геннадий Малахов
Пора ВООБЩЕ забыть зеленского! Его скоро не станет! Его уберут с политической сцены, те, кто его туда вытолкнул... Его судьба = ИГИЛ Хусейна, Бен Ладана. Просто наркоману этого не понять. Два -три месяца и его не станет! Кто не верит мне - пусть наберёт в рот говна и плюнет мне в морду! Кто верит - пожмёт мне руку в августе 2024 года!
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3 час.
Elena Dmitrieva
Да с чего вы решили? Если их прошлое ничему не научило. Да и какое вам дело,что в головах нацистов, которые нацелились отправить вас в ядерный пепел.
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3 час.
Пульхерия Djem
Да ты охерела???
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33 мин.
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