Политика как он...
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Политика как она есть

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"Сам дурак" - еле прохрюкал Зеленский

Иногда я думаю, что после поражения недорейха Зеленского не надо будет вешать, а надо будет сдать в кунст-камеру.

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Комментарии
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ГМ
Геннадий Малахов
Пора ВООБЩЕ забыть зеленского! Его скоро не станет! Его уберут с политической сцены, те, кто его туда вытолкнул... Его судьба = ИГИЛ Хусейна, Бен Ладана. Просто наркоману этого не понять. Два -три месяца и его не станет! Кто не верит мне - пусть наберёт в рот говна и плюнет мне в морду! Кто верит - пожмёт мне руку в августе 2024 года!
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3 час.
Elena Dmitrieva
Да с чего вы решили? Если их прошлое ничему не научило. Да и какое вам дело,что в головах нацистов, которые нацелились отправить вас в ядерный пепел.
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3 час.
Пульхерия Djem
Да ты охерела???
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33 мин.

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