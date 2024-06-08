"Сам дурак" - еле прохрюкал Зеленский

ГМ

Геннадий Малахов

Пора ВООБЩЕ забыть зеленского! Его скоро не станет! Его уберут с политической сцены, те, кто его туда вытолкнул... Его судьба = ИГИЛ Хусейна, Бен Ладана. Просто наркоману этого не понять. Два -три месяца и его не станет! Кто не верит мне - пусть наберёт в рот говна и плюнет мне в морду! Кто верит - пожмёт мне руку в августе 2024 года!