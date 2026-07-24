В Госдуме ответили на ракетный удар ВСУ по предприятию в 1300 километрах от границы

Ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по предприятию в Кирове является актом терроризма. Так на атаку украинских военных ответил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с изданием «Абзац».