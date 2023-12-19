Конгрессмен Берчетт: киевские власти крадут американские деньги

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Леонид Ла Рошель

А у Тима Берчетта с памятью нормально... Но как-то по детски звучит - они крадут, а мы, типа, сделать ничего не можем, вааще, от слова совсем. То, что 30% оседает в карманах тех, кто эти деньги выделяет, Тим Берчетт предпочитает умалчивать, ну это другое... Банда бандерлохов во главе с наркоманом поставила раком финансовую службу Пиндостана? И никто ни ухом ни рылом? Несите другого Тима Берчетта, этот сломался...