Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 977 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей О
    А остальным их же 9 человек было помогать не надо это лиГлава Ростовской ...
  • Андрей
    Ему нужно было выписать путевку в родной кишлак и лишение гражданства России, если таковое у него имеетсяЗапугивавшему про...
  • Леонид Ла Рошель
    А у Тима Берчетта с памятью нормально... Но как-то по детски звучит - они крадут, а мы, типа, сделать ничего не можем...Конгрессмен Берче...

Конгрессмен Берчетт: киевские власти крадут американские деньги

Конгрессмен Берчетт: киевские власти крадут американские деньги

Вашингтону пора перестать подогревать украинский конфликт, не отвечающий его интересам, заявил член Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Тим Берчетт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
А у Тима Берчетта с памятью нормально... Но как-то по детски звучит - они крадут, а мы, типа, сделать ничего не можем, вааще, от слова совсем. То, что 30% оседает в карманах тех, кто эти деньги выделяет, Тим Берчетт предпочитает умалчивать, ну это другое... Банда бандерлохов во главе с наркоманом поставила раком финансовую службу Пиндостана? И никто ни ухом ни рылом? Несите другого Тима Берчетта, этот сломался...
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх