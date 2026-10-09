Минобрнауки: абитуриенты 2027 года могут получить до 25 баллов за лишние ЕГЭ

Абитуриенты российских вузов с 2027 года, согласно проекту приказа Минобрнауки, смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике и биологии, которые не были использованы при поступлении.