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Татар-информ

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Минобрнауки: абитуриенты 2027 года могут получить до 25 баллов за лишние ЕГЭ

Минобрнауки: абитуриенты 2027 года могут получить до 25 баллов за лишние ЕГЭ

Абитуриенты российских вузов с 2027 года, согласно проекту приказа Минобрнауки, смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике и биологии, которые не были использованы при поступлении.

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