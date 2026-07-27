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Контрафронт

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Нигерия: По меньшей мере 30 человек были убиты и несколько домов снесены в результате нападения...

Нигерия: По меньшей мере 30 человек были убиты и несколько домов снесены в результате нападения предполагаемых боевиков фулани на деревню Наридон, район местного самоуправления Кауру (LGA), штат Кадуна, в ночь с 26 на 27 июля.

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