Нигерия: По меньшей мере 30 человек были убиты и несколько домов снесены в результате нападения предполагаемых боевиков фулани на деревню Наридон, район местного самоуправления Кауру (LGA), штат Кадуна, в ночь с 26 на 27 июля.
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