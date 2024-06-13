Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении из РСЗО «Град» до 30 военных ВСУ

Противника ликвидировали в районе сосредоточения группировки «Запад» Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» артиллерийского подразделения гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» ликвидировал до 30 военнослужащих ВСУ в районе сосредоточения.
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