Red Sea Tanker Traffic Hits Multi-Month Low as Houthi Threat Holds

More than half a dozen empty supertankers are currently en route to Egypt’s Sidi Kerir port to pick up Saudi crude as the world’s top crude oil exporter is re-routing – again – its export tactics to avoid the new threat for the Middle East’s chokepoints, the Bab el-Mandeb in the Red Sea.
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