Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Два часа ради человеколюбия

Два часа ради человеколюбия

Давно это было. Над Россией катился беспощадный 1920 год. Жизнь человеческая стоила несколько граммов свинца, которые щедро раздавали друг другу все без разбора: красные – белым, зеленые – красным, махновцы – буденовцам, белые – махновцам, казаки – комиссарам, комиссары – всем, кто не понимает остроты текущего момента.

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