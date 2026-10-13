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Вот история

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7 вопросов рекламному агентству перед запуском: как отличить профессионалов от продавцов

7 вопросов рекламному агентству перед запуском: как отличить профессионалов от продавцов

Каждый раз, когда я слышу очередное обещание вроде «приведём сотни заявок» или «снизим стоимость лида в два раза», внутри появляется скептическая улыбка.

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