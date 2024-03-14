На пер. Казачки Анны,12 горела хозпостройка. 🔥🔥🔥 Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
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На пер. Казачки Анны,12 горела хозпостройка. 🔥🔥🔥 Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали возгорание.