Польский генерал заявил о неготовности страны к нападению России

Польша активно наращивает военный потенциал и считается одной из самых быстро вооружающихся стран Европы, однако внутри страны продолжаются споры о реальной готовности национальной обороны к возможным угрозам.
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