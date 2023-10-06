ФСБ рассекретила данные о расстреле военнопленных в 1945 году в Кенигсберге

Сотрудники УФСБ России по Калининградской области рассекретили архивные документы, из которых следует, что в 1945 году, опасаясь приближения Красной армии к Кенигсбергу, нацисты расстреляли почти две тысячи советских и итальянских военнопленных.
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