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От выявления призывов к терроризму до диагностики заболеваний. Как ИИ служит людям

От выявления призывов к терроризму до диагностики заболеваний. Как ИИ служит людям

Сейчас машины задействованы в самых разных областях деятельности человека, отмечают эксперты.Искусственный интеллект всё плотнее входит в нашу жизнь, однако некоторые скептики сомневаются в том, насколько ощутимую пользу он приносит.

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