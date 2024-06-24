Аналитик Абрамов: новые санкции ЕС не несут опасности для России

Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов заявил в беседе с RT, что ЕС «выбирал» новые санкции против России, опираясь на то, что может выдержать сама европейская экономика.
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