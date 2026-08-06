Ремонт за 30 миллионов: актриса Ирина Горбачева впервые показала новую квартир

Фото необычного интерьера с яркой кухней и авторским декором. предоставлено Пресс-службойИрина Горбачева показала «дофаминовый интерьер» новой квартиры: ремонт длился более двух с половиной летИрина Горбачева показала результат масштабного ремонта в новой квартире.
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