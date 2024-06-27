НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сушинский о Дацюке: «У него были своеобразное катание, техника, длинная клюшка. Как паучок такой, уходил от силовых приемов. Умудрялся сталкивать друг с другом соперников»

«Очень рад за Дацюка. Абсолютно достоин такой чести. Паша выделялся на хоккейной площадке своей нестандартной игрой, хоккейным мышлением, выше большинства хоккеистов, шикарные руки, голова, видение площадки и ведение игры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх