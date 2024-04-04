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Три передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Торонто»

Три передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Торонто»

Никита Кучеров стал героем встречи с «Торонто Мэйпл Лифс», набрав три очка. В ночь на 4 апреля в Торонто прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг».

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