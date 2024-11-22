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"РВ": В Киеве после взрывов горят два трансформатора

"РВ": В Киеве после взрывов горят два трансформатора

В Софиевской Борщаговке в Бучанском районе Киевской области Украины произошли взрывы.В районе украинской столицы произошло несколько взрывов, передают военкоры Русской Весны со ссылкой на местные СМИ.

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