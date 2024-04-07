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Паводок в Оренбургской области признан ЧС федерального масштаба

Паводок в Оренбургской области признан ЧС федерального масштаба

Глава МЧС Александр Куренков также поручил установить федеральный уровень реагирования.Паводку в Оренбургской области присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального характера, такое решение было принято правительственной комиссией под руководством главы МЧС России Александра Куренкова.

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