Паводок в Оренбургской области признан ЧС федерального масштаба

Глава МЧС Александр Куренков также поручил установить федеральный уровень реагирования.Паводку в Оренбургской области присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального характера, такое решение было принято правительственной комиссией под руководством главы МЧС России Александра Куренкова.
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